У Франції звільнили з-під варти художника Павленського



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Петро Павленський

Наступне засідання у справі Павленського пройде 10 січня

Із французької в’язниці звільнили російського художника-акціоніста Петра Павленського, якого заарештували за підпал будівлі Банку Франції в Парижі.

Про це повідомляє радіо RFI.

Зазначається, що під час засідання суду у Палаці правосуддя Павленського звільнили з-під варти, однак зобов'язали відмічатися в поліції.

Під час засідання Павленський заявив, що йому байдуже, звільнять його чи ні, а також наголосив, що Банк Франції «профінансував знищення 35 тисяч людей».

«Банк Франції — це не банк для бідних, а символ знищення всіх революційних починань», — сказав він.

У відповідь на це представник банку заявив, що розгляне можливість подання позову «за фактом дифамації» (поширення недостовірної інформації, яка принижує честь та гідність, завдає шкоди діловій репутації — ред.).

Наступне засідання у справі Павленського пройде 10 січня, на ньому почнеться розгляд справи по суті.

Нагадаємо, у жовтні 2017 року художник-акціоніст Петро Павленський підпалив будівлю французького банку у Парижі.

У травня 2017 року влада Франції надала притулок російському художнику-акціоністу Петру Павленському.

Російський художник-акціоніст Петро Павленський залишив Росію, звинувативши владу у спробі «політичної ліквідації через операцію силових структур».

В ніч з 8 на 9 листопада 2015 року Павленський підійшов до будівлі ФСБ і облив вхідні двері з каністри, потім підніс запальничку і підпалив її. Після цього художника затримали співробітники ФСБ, незабаром Павленський заарештували. Спочатку він був фігурантом справи про вандалізм за мотивами ідеологічної ненависті, проте пізніше його дії перекваліфікували за статтею «пошкодження об'єкта культурної спадщини».