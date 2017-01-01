У Гондурасі оголошено комендантську годину через протести після виборів

Під час масових акцій протесту прихильники Насралли заблокували автошляхи та запалили автомобільні шини

У відповідь на масові акції протесту, які відбуваються у Гондурасі, уряд країни оголосив про запровадження комендантської години. Усім громадянам Гондурасу наказано залишатись у своїх будинках із шостої години вечора до шостої години ранку, передає DW. Зазначено, що комендантська година запроваджена на найближчі 10 днів, а до підтримання порядку



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Під час масових акцій протесту прихильники Насралли заблокували автошляхи та запалили автомобільні шини

У відповідь на масові акції протесту, які відбуваються у Гондурасі, уряд країни оголосив про запровадження комендантської години. Усім громадянам Гондурасу наказано залишатись у своїх будинках із шостої години вечора до шостої години ранку, передає DW.

Зазначено, що комендантська година запроваджена на найближчі 10 днів, а до підтримання порядку на вулицях, окрім поліції, буде залучено також військових. Масові протести в Гондурасі цього тижня були спричинені затягуванням оголошення остаточних результатів президентських виборів, що відбулися 26 листопада, та проходять на тлі обвинувачень на адресу влади країни у спробі їх фальсифікувати.

Офіційні результати голосування за підсумком підрахунку 94% голосів засвідчують, що чинний президент країни Хуан Орландо Ернандес на 1,5% випереджає свого головного опонента Сальвадора Насраллу, хоча попередні результати волевиявлення надавали перевагу саме останньому.

Під час масових акцій протесту прихильники Насралли заблокували автошляхи та запалили автомобільні шини. Між ними й поліцією відбулись сутички, внаслідок яких, за офіційними даними, одна людина загинула та кілька осіб постраждали. Хоча минув уже майже тиждень із часу голосування, виборча комісія Гондурасу досі не завершила підрахунок голосів. Зазвичай цей процес у цій порівняно невеликій країні в Центральній Америці займає лічені години.