У Гонконгу зареєстрували другий в світі випадок щурячого гепатиту Е у людини



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Захворювання виявили у 70-річної жінки, яка мешкає в Гонконгу

Донедавна вважалося, що щурячі віруси гепатиту Е не можуть передаватися людям

У Гонконгу зареєстрували другий у світі випадок зараження людини щурячим гепатитом Е. Його виявили у 70-річної жінки.

Звернутися в лікарню жінку змусили болі в животі та загальне погане самопочуття. Після аналізу крові, лікарі встановили рідкісний діагноз. Причиною захворювання лікарі вважають ослаблений іншими захворюваннями імунітет пацієнтки.

Донедавна вважалося, що щурячі віруси гепатиту Е не можуть передаватися людям, проте у вересні лікарі зареєстрували перший такий випадок. Першим зараженим став чоловік 56 років, якому незадовго до виявлення вірусу пересаджували печінку. Після лікування противірусним препаратом чоловік повністю одужав.

Обидва пацієнти з щурячим гепатитом жили в одному районі Гонконгу всього в трьох кілометрах один від одного. Після виявлення першого випадку у цьому районі здійснювали додаткові заходи для боротьби з гризунами. Жінка зазначила, що не мала контактів ані з пацюками, ані з їхнім послідом. Однак, він міг потрапити в воду або їжу непомітно для пацієнтки.

Доктор Сиддхарт Шрідхара з кафедри мікробіології Гонконзького Університету, який вивчив обидва випадки захворювання, зазначив, що у жінки вірус мав схожість з людським вірусом гепатиту і міг передатися від людини. Наразі медики достеменно не з’ясували, відбулося зараження від щурів чи від людей.

Гепатит Е зазвичай передається через забруднену воду або їжу і легко переноситься здоровими людьми з міцним імунітетом.