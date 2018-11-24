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    У Гонконгу зареєстрували другий в світі випадок щурячого гепатиту Е у людини

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    <span>Захворювання виявили у 70-річної жінки, яка мешкає в Гонконгу</span> - У Гонконгу зареєстрували другий в світі випадок щурячого гепатиту Е у людини
    Захворювання виявили у 70-річної жінки, яка мешкає в Гонконгу

    Донедавна вважалося, що щурячі віруси гепатиту Е не можуть передаватися людям

    У Гонконгу зареєстрували другий у світі випадок зараження людини щурячим гепатитом Е. Його виявили у 70-річної жінки.

    Звернутися в лікарню жінку змусили болі в животі та загальне погане самопочуття. Після аналізу крові, лікарі встановили рідкісний діагноз. Причиною захворювання лікарі вважають ослаблений іншими захворюваннями імунітет пацієнтки.

    Донедавна вважалося, що щурячі віруси гепатиту Е не можуть передаватися людям, проте у вересні лікарі зареєстрували перший такий випадок. Першим зараженим став чоловік 56 років, якому незадовго до виявлення вірусу пересаджували печінку. Після лікування противірусним препаратом чоловік повністю одужав.

    Обидва пацієнти з щурячим гепатитом жили в одному районі Гонконгу всього в трьох кілометрах один від одного. Після виявлення першого випадку у цьому районі здійснювали додаткові заходи для боротьби з гризунами. Жінка зазначила, що не мала контактів ані з пацюками, ані з їхнім послідом. Однак, він міг потрапити в воду або їжу непомітно для пацієнтки.

    Доктор Сиддхарт Шрідхара з кафедри мікробіології Гонконзького Університету, який вивчив обидва випадки захворювання, зазначив, що у жінки вірус мав схожість з людським вірусом гепатиту і міг передатися від людини. Наразі медики достеменно не з’ясували, відбулося зараження від щурів чи від людей.

    Гепатит Е зазвичай передається через забруднену воду або їжу і легко переноситься здоровими людьми з міцним імунітетом.

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