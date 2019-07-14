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    У Гонконзі знову протестують

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    Протести спочатку були мирними, але поліція застосувала кийки - У Гонконзі знову протестують
    Протести спочатку були мирними, але поліція застосувала кийки

    Учасники акції виступили проти контрабанди гонконгських товарів у Китай

    У Гонконзі поновилися протести, незважаючи на припинення роботи над спірним законопроектом про екстрадицію громадян в Китай, пише ВВС.

    Протести спалахнули в суботу, 13 липня, в місті Шеунг Шуй недалеко від китайського кордону. Місто популярне серед торговців, які закуповують там товари, а потім продають на материку за завищеними цінами. Учасники акції виступили проти контрабанди гонконгських товарів у Китай. Засилля приїжджих призводить до підвищення цін на послуги та оренду житла.

    Протести спочатку були мирними, але поліція застосувала кийки і перцеві балончики для розгону демонстрантів. Учасники акції дали відсіч.

    Нагадаємо, демонстрації в Гонконзі почалися 9 червня і стали найбільшими за півстоліття громадськими протестами в цьому автономному регіоні.

    Демонстранти виступали проти законодавчих нововведень, які можуть дозволити екстрадицію гонконгських жителів в Китай. Раніше Гонконг відмовлявся видавати своїх громадян до материкового Китаю через непрозорість судової системи і широкого застосування смертної кари. Однак зробили спробу дозволити екстрадицію в КНР, Макау та на Тайвань.

    Хоча 1 липня 1997 року Гонконг був повернутий з-під юрисдикції Великобританії Китаю, він отримав особливі права в рамках принципу «одна країна, дві системи». Як мінімум до 2047 Китай гарантував найбільшому фінансовому центру Азії невтручання в принципи його економічної діяльності та базові свободи.

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