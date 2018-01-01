У ГПУ пояснили, чому Януковича немає в базах даних Інтерполу

В Інтерполі не передбачають розшуку осіб, причетних до вбивств під час революцій

Заступник генерального прокурора Євгеній Єнін повідомив, що принципи роботи Інтерполу не передбачають розшуку осіб, причетних до вбивств під час масових заворушень і протестів, тому у базах міжнародного розшуку відсутні дані Віктора Януковича та його соратників. Про це Єнін розказав в ефірі «5 каналу». «Жоден з фігурантів



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Віктор Янукович

В Інтерполі не передбачають розшуку осіб, причетних до вбивств під час революцій

Заступник генерального прокурора Євгеній Єнін повідомив, що принципи роботи Інтерполу не передбачають розшуку осіб, причетних до вбивств під час масових заворушень і протестів, тому у базах міжнародного розшуку відсутні дані Віктора Януковича та його соратників.

Про це Єнін розказав в ефірі «5 каналу».

«Жоден з фігурантів списку, «чорного списку» ЄС стосовно екс-високопосадовців України, його дані не зафіксовані в інформаційних базах Інтерполу. Це пов'язано як із наявністю певних недоліків українського законодавства, так і з відповідними правилами статуту Інтерполу», - розказав Єнін.

Окрім того він зазначив, що у відомстві не передбачений пошук каналами Інтерполу екс-високопосадовців та осіб, причетних до насильницьких злочинів, вчинених під час революцій.

«Навіть, припустимо, що Інтерпол поставив би «червоні картки» стосовно зазначених осіб. Чи є хоча б один відсоток вірогідності, що Російська Федерація, на території якої переховується 99% очільників часів Януковича, видасть нам зазначених осіб? Безумовно, що ні», - додав він.