У Греці ультраправі побили 75-річного мера Салоніків

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Напад на Яніса Бутаріса

Яніса Бутаріса забрали до лікарні з травмованою головою, спиною і ногами

У грецькому місті Салоніки 75-річного мера міста Яніса Бутаріса доставили у лікарню через побиття ультраправими.

Про це повідомляє The Washington Post.

Поліція затримала двох підозрюваних у побитті мера. Напад стався під час проведення заходів із нагоди Дня пам’яті жертв «Понтійського геноциду» – вбивства етнічних греків турками під час Першої світової та греко-турецької війни в 1914-1923 роках.

Під час проведення церемонії до мера підійшли приблизно 10-12 людей із вимогою залишити місце проведення події.

Після того, як міський голова відмовився, його повалили на землю і почали бити.

Бутаріса забрали до лікарні з травмованою головою, спиною і ногами. Місцевий портал Greek Reporter інформує, що нападниками ймовірно були «ультраправі екстремісти». Зазначається також, що побитий мер Салонік є прихильником зближення Греції і Туреччини. Також Яніс Бутаріс відомий своєю відвертою антинаціоналістичною позицією. На виборах його підтримували ліві партії.

Прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас назвав нападників «ультраправими бандитами, які рано чи пізно будуть змушені відповісти за свої вчинки».

Раніше українські нардепи розповіли про свою участь у бійках.