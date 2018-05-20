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    У Греці ультраправі побили 75-річного мера Салоніків

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    Напад на&nbsp;Яніса Бутаріса
    Напад на Яніса Бутаріса

    Яніса Бутаріса забрали до лікарні з травмованою головою, спиною і ногами

    У грецькому місті Салоніки 75-річного мера міста Яніса Бутаріса доставили у лікарню через побиття ультраправими.

    Про це повідомляє The Washington Post.

    Поліція затримала двох підозрюваних у побитті мера. Напад стався під час проведення заходів із нагоди Дня пам’яті жертв «Понтійського геноциду» – вбивства етнічних греків турками під час Першої світової та греко-турецької війни в 1914-1923 роках.

    Під час проведення церемонії до мера підійшли приблизно 10-12 людей із вимогою залишити місце проведення події.

    Після того, як міський голова відмовився, його повалили на землю і почали бити.

    Бутаріса забрали до лікарні з травмованою головою, спиною і ногами. Місцевий портал Greek Reporter інформує, що нападниками ймовірно були «ультраправі екстремісти». Зазначається також, що побитий мер Салонік є прихильником зближення Греції і Туреччини. Також Яніс Бутаріс відомий своєю відвертою антинаціоналістичною позицією. На виборах його підтримували ліві партії.

    Прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас назвав нападників «ультраправими бандитами, які рано чи пізно будуть змушені відповісти за свої вчинки». 

    Раніше українські нардепи розповіли про свою участь у бійках.

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