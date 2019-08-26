У Греції через лісові пожежі евакуювали туристів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Людей евакуювали з пляжів та готелів на острові Самос Фото: Reuters

Людей евакуювали із пляжів та готелів

У Греції евакуювали близько 1 тис. туристів через лісові пожежі.

Про це повідомляє ВВС.

Людей евакуювали з пляжів та готелів на острові Самос. Берегова охорона на суднах перевезла людей із пляжів Глікоріза та Протеї на спортивний стадіон у Піфагорео.

Пожежа спалахнула одразу в кількох районах. Вогонь швидко розповсюджувався через суху погоду та вітер. Із полум'ям борються близько 700 пожежників.

У Греції і досі залишається високий рівень пожеж. У повідомленні вказують, що в Пелопоннесі затримали двох чоловіків, яких підозрюють у навмисному підпалі.