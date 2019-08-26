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    У Греції через лісові пожежі евакуювали туристів

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    Людей евакуювали з пляжів та готелів на острові Самос - У Греції через лісові пожежі евакуювали туристів
    Людей евакуювали з пляжів та готелів на острові Самос
    Фото: Reuters

    Людей евакуювали із пляжів та готелів

    У Греції евакуювали близько 1 тис. туристів через лісові пожежі.

    Про це повідомляє ВВС.

    Людей евакуювали з пляжів та готелів на острові Самос. Берегова охорона на суднах перевезла людей із пляжів Глікоріза та Протеї на спортивний стадіон у Піфагорео.

    Пожежа спалахнула одразу в кількох районах. Вогонь швидко розповсюджувався через суху погоду та вітер. Із полум'ям борються близько 700 пожежників.

    У Греції і досі залишається високий рівень пожеж. У повідомленні вказують, що в Пелопоннесі затримали двох чоловіків, яких підозрюють у навмисному підпалі.

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