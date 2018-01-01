У Греції схопили російського терориста

У березні 2017 року чоловік був звинувачений у РФ в терористичній діяльності

В афінському міжнародному аеропорту імені Елефтеріоса Венізелоса заарештували громадянина Росії, якого російська влада оголосила в розшук за підозрою в тероризмі. Про це пишуть російські ЗМІ. За інформацією видання, арешт відбувся ще 31 грудня, але про це не повідомлялося. «У транзитній зоні аеропорту поліція виявила і заарештувала



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У березні 2017 року чоловік був звинувачений у РФ в терористичній діяльності

В афінському міжнародному аеропорту імені Елефтеріоса Венізелоса заарештували громадянина Росії, якого російська влада оголосила в розшук за підозрою в тероризмі.

Про це пишуть російські ЗМІ.

За інформацією видання, арешт відбувся ще 31 грудня, але про це не повідомлялося.

«У транзитній зоні аеропорту поліція виявила і заарештувала 29-річного громадянина Росії, щодо якого діяв міжнародний ордер російської влади на арешт за тероризм. Він подорожував разом зі співвітчизником - 40-річним S.Μ. - з Каїра в Росію, з проміжною посадкою в Афінах. Коли вони знаходилися в транзитній зоні аеропорту, обидва чоловіки висловили бажання подати прохання про надання притулку в країні і відмовилися сісти на літак, який відвезе їх до Москви», - повідомляє видання.

Відділення з боротьби з тероризмом, яке постійно знаходиться в міжнародному аеропорту, перевірило їх і з'ясувало, що щодо 29-річного чоловіка, ініціали якого Ι.F., ордер на арешт видано російським відділенням Інтерполу в 2015 році за участь в незаконній збройній організації. У березні 2017 року він був звинувачений в терористичній діяльності.

За інформацією російської влади, 29-річний I.F. вирушив до Сирії в 2014 році воювати на боці «Ісламської держави», а S.Μ. нібито пов'язаний з підозрілими грошовими переказами членам ІДІЛ.

Імовірно, обидва чоловіки - вихідці з Дагестану.