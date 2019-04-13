У Греції вчителі вийшли на страйк
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Викладачі протестують проти законопроекту про освіту, змінює шкільну програму
В Греції вчителі вийшли на страйк, протестуючи проти законопроекту, що передбачає зміни в шкільній програмі і регулює надходження у ВУЗ.
Про це повідомляє Anadolu.
«Грецькі педагоги не вийшли на роботу в п'ятницю, протестуючи проти законопроекту, що змінює навчальні програми середньої і вищої школи і регулює систему вступу у вищі навчальні заклади країни», - йдеться в повідомленні.
Члени грецької федерації вчителів державних шкіл влаштували 24-годинний страйк, зупинивши роботу всіх середніх і вищих навчальних закладів по всій країні.
Протестувальники зібралися на центральних площах в Афінах, Патри і Салоніки, вимагаючи від парламенту відхилити законопроект, поданий міністерством освіти.