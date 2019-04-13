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    У Греції вчителі вийшли на страйк

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    У Греції вчителі вийшли на страйк

    Викладачі протестують проти законопроекту про освіту, змінює шкільну програму

    В Греції вчителі вийшли на страйк, протестуючи проти законопроекту, що передбачає зміни в шкільній програмі і регулює надходження у ВУЗ.

    Про це повідомляє Anadolu.

    «Грецькі педагоги не вийшли на роботу в п'ятницю, протестуючи проти законопроекту, що змінює навчальні програми середньої і вищої школи і регулює систему вступу у вищі навчальні заклади країни», - йдеться в повідомленні.

    Члени грецької федерації вчителів державних шкіл влаштували 24-годинний страйк, зупинивши роботу всіх середніх і вищих навчальних закладів по всій країні.

    Протестувальники зібралися на центральних площах в Афінах, Патри і Салоніки, вимагаючи від парламенту відхилити законопроект, поданий міністерством освіти.

    вуз страйк
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