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    У Греції затримали екс-менеджера Курченка за запитом України, - ЗМІ

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    У Греції затримали екс-менеджера Курченка за запитом України, - ЗМІ

    Калініна відправили до в'язниці Корідаллос, допоки в Грецію не доставлять український запит на його екстрадицію

    Євгена Калініна - громадянина РФ, екс-виконавчого директора компанії Сергія Курченка «СЄПЕК» - було затримано в аеропорту Афін (Греція) за запитом України і відправлено до в'язниці.

    Про це повідомляє російське інформагентство ТАСС з посиланням на адвоката Калініна Янніса Рахіотіса.

    Згідно з повідомленням, Калініна було затримано у четвер, 28 лютого, 1 березня відбулося слухання за фактом затримання, після чого Калініна відправили до в'язниці Корідаллос, допоки в Грецію не доставлять український запит на його екстрадицію.

    У свою чергу у посольстві РФ в Греції заявили, що «надають затриманому усю необхідну допомогу».

    Як повідомив Рахіотіс, Калініна внесено до списків сайту «Миротворець», і у разі видачі Україні йому «загрожує небезпека». Про інцидент він також поінформував російське посольство в Афінах.

    Росіянин до 2011 року був віце-президентом «ТНК-ВР Коммерс» в Україні та працював виконавчим директором комапнії ВЕТЕК, олігарха-втікача Сергія Курченка. 

    В Україні Калінін знаходиться в розшуку за ст.255 ч.1 ст.366 ч.1 ст.212 ч.3 УК України.

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