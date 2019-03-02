У Греції затримали екс-менеджера Курченка за запитом України, - ЗМІ



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Калініна відправили до в'язниці Корідаллос, допоки в Грецію не доставлять український запит на його екстрадицію

Євгена Калініна - громадянина РФ, екс-виконавчого директора компанії Сергія Курченка «СЄПЕК» - було затримано в аеропорту Афін (Греція) за запитом України і відправлено до в'язниці.

Про це повідомляє російське інформагентство ТАСС з посиланням на адвоката Калініна Янніса Рахіотіса.

Згідно з повідомленням, Калініна було затримано у четвер, 28 лютого, 1 березня відбулося слухання за фактом затримання, після чого Калініна відправили до в'язниці Корідаллос, допоки в Грецію не доставлять український запит на його екстрадицію.

У свою чергу у посольстві РФ в Греції заявили, що «надають затриманому усю необхідну допомогу».

Посольство России в Греции оказывает задержанному в Афинах гражданину России Евгению Калинину всю необходимую помощь.@MID_RF — Rus Embassy, Greece (@RFEmbassyGr) 2 березня 2019 р.

Як повідомив Рахіотіс, Калініна внесено до списків сайту «Миротворець», і у разі видачі Україні йому «загрожує небезпека». Про інцидент він також поінформував російське посольство в Афінах.

Росіянин до 2011 року був віце-президентом «ТНК-ВР Коммерс» в Україні та працював виконавчим директором комапнії ВЕТЕК, олігарха-втікача Сергія Курченка.

В Україні Калінін знаходиться в розшуку за ст.255 ч.1 ст.366 ч.1 ст.212 ч.3 УК України.