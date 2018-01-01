У Гройсмана вже порахували, яким може бути граничний держборг на кінець 2018 року

Передбачуваний обсяг боргу не повинен перевищити 1,83 трлн гривень

Міністерство фінансів України прогнозує, що до кінця 2018 року граничний розмір державного боргу не перевищить 1,999 млрд гривень, в той час, як передбачуваний розмір цього показника за підсумками минулого року не повинен перевищити 1,83 трлн гривень. Про це свідчить презентація закону України «Про державний бюджет України на 2018 рік»,



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Передбачуваний обсяг боргу не повинен перевищити 1,83 трлн гривень

Міністерство фінансів України прогнозує, що до кінця 2018 року граничний розмір державного боргу не перевищить 1,999 млрд гривень, в той час, як передбачуваний розмір цього показника за підсумками минулого року не повинен перевищити 1,83 трлн гривень. Про це свідчить презентація закону України «Про державний бюджет України на 2018 рік», опублікована на сайті Міністерства фінансів.

За матеріалами відомства, прогнозований максимальний розмір гарантованого державою боргу до кінця поточного року складе близько 747,6 млрд гривень, що в 2,3 рази більше, ніж заплановані показники 2017 року - 321 млрд гривень.

За прогнозами Мінфіну, до кінця цього року співвідношення державного боргу до ВВП зросте з очікуваних 75,6% у 2017-му до 82,4%.

В цілому до кінця 2018 року держборг не повинен перевищити 2,756 трлн грн.

Раніше Кабінет міністрів України також затвердив стратегію управління держборгом до 2019 року.

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