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    У Харкові кандидат в депутати підкуповував виборців ліками

    • Розсилка
    У Харкові кандидат в депутати підкуповував виборців ліками

    Невідомі роздавали харків’янам коробки з ліками від імені одного з кандидатів у депутати

    Поліція Харкова відкрила кримінальне провадження за фактом підкупу виборців у виборчому окрузі №169.

    Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області. 

    За даними правоохоронців, 21 червня у мережі було виявлено низку повідомлень громадян, в яких вони вказували факт розповсюдження невідомими наборів з лікарськими засобами від імені одного з кандидатів у депутати Верховної Ради. 

    «Громадяни розцінюють це як намагання вплинути на реалізацію виборцями округу №169 їх виборчого права під час голосування на дострокових парламентських виборах і змусити людей віддати свій голос за певного кандидата», – повідомили у поліції. 

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.160 КК (підкуп виборця, учасника референдуму), санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років.

    У поліції уточнили, що з 24 травня (початку передвиборчої кампанії) поліцією Харківщини зареєстровано 18 повідомлень про порушення закону «Про вибори народних депутатів України», перевірки інформації, викладеної у заявах, тривають. 

    Харків вибори депутати поліція
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