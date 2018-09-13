У Харкові під час затримання банди загинув один із підозрюваних



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Стрілянина сталася під час затримання злочинців, які тероризували забудовників

Служба безпеки України підтвердила інформацію про загибель одного з підозрюваних під час проведення спецоперації із викриття організованого угруповання, яке тероризувало бізнесменів у Харкові.

Як заявили у спецслужбі, під час затримання двох організаторів угруповання один із зловмисників пригрозив застосувати бойову гранату.

«Проти нападника була із дотриманням вимог законодавства застосована табельна вогнепальна зброя. Від отриманого вогнепального поранення він помер у лікарні», - йдеться в повідомленні.

У СБУ також підтвердили, що загиблий виявився колишнім учасником АТО.

За даними слідства, злочинне угруповання, прикриваючись Харківською міською асоціацією ветеранів АТО, займалося вимаганням грошей у забудовників. Встановлено, що злочинці здійснювали фізичний тиск, знищували та пошкоджували майно, блокували монтажні роботи під час будівництва об’єктів комерційної нерухомості. За припинення своїх дій вони від імені громадської ветеранської організації вимагали гроші нібито на благодійність.

Оперативники задокументували, що з одного із забудовників зловмисники вимагали 30 тисяч доларів. Стрілянина сталася під час передачі останньої частини у розмірі 20 тисяч доларів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 189 Кримінального кодексу України. Військова прокуратура проводить перевірку правомірності застосування співробітником СБУ вогнепальної зброї.