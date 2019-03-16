У Харкові поліцейська збила на смерть пішохода



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Матеріали кримінального провадження передані до прокуратури

У Харкові працівниця відділу зі структурних підрозділів Головного управління Нацполіції в Харківській області збила на пішохідному переході літнього чоловіка, що призвело до загибелі пішохода.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Повідомляється, що ДТП трапилось 8 березня близько 11:30 на вулиці Полтавський шлях. Правоохоронці встановили, що автомобілем Toyota, який здійснив наїзд на 65-річного чоловіка, керувала 42-річна працівниця Нацполіції в Харківській області.

«Потерпілий отримав травми різних частин тіла та у тяжкому, неконтактному стані був доставлений до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. 14 березня чоловік помер», - повідомили правоохоронці.

Поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України).

«На даний час матеріали кримінального провадження направлені до прокуратури», - додали в поліції.