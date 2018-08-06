У Харкові вандали облили червоною фарбою пам’ятник героям УПА
-
Розсилка
Інцидент стався у Молодіжному парку
У Харкові невідомі розфарбували червоною фарбою пам’ятник героям УПА.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.
Інцидент стався у Молодіжному парку. Відповідне повідомлення про акт вандалізму надійшло до Київського відділу поліції 6 серпня о 17:30.
«На місці події працює слідчо-оперативна група. Інформація внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Київського відділу поліції», - говориться у повідомленні.
Перевірка триває. Поліцейські встановлюють особи вандалів.
Раніше повідомлялося, що у Львові вандали знищили меморіальну дошку письменникові та політичному діячу Івану Франку на вулиці Соломії Крушельницької.
У місті Золочеві на Львівщині невідомі вандали розбили пам'ятник Пушкіну.