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    У Харкові вандали облили червоною фарбою пам’ятник героям УПА

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    У Харкові вандали облили червоною фарбою пам’ятник героям УПА

    Інцидент стався у Молодіжному парку

    У Харкові невідомі розфарбували червоною фарбою пам’ятник героям УПА.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

    Інцидент стався у Молодіжному парку. Відповідне повідомлення про акт вандалізму надійшло до Київського відділу поліції 6 серпня о 17:30.   

    «На місці події працює слідчо-оперативна група. Інформація внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Київського відділу поліції», - говориться у повідомленні.

    Перевірка триває. Поліцейські встановлюють особи вандалів.

    Раніше повідомлялося, що у Львові вандали знищили меморіальну дошку письменникові та політичному діячу Івану Франку на вулиці Соломії Крушельницької.

    У місті Золочеві на Львівщині невідомі вандали розбили пам'ятник Пушкіну.

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