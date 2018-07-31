У Харкові вченого засудили до 12 років в'язниці за шпигунство для Росії



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Орджонікідзевський райсуд Харкова

Засуджений збирав відомості щодо державного оборонного замовлення

Орджонікідзевський районний суд Харкова засудив до 12 років в'язниці харків'янина, що збирав для Російської Федерації інформацію про державні оборонні замовлення України.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України).

«Прокуратура довела, що зловмисник збирав відомості, які належать науковим установам та становлять державну таємницю. У подальшому інформацію планувалося передати представникам іноземної держави - Росії», - зазначається у повідомленні.

Вказано, що чоловік потрапив у поле зору Служби безпеки України у серпні 2017 року.

«Діючи на шкоду обороноздатності та державній безпеці України, він збирав відомості щодо державного оборонного замовлення, яке виконується одним із наукових центрів міста на підставі угод з Міністерством оборони України», - повідомили у прокуратурі.

Засуджений наразі перебуває під вартою. Підкреслюється, що вирок суду не набув чинності, оскільки триває час на апеляційне оскарження.

Додамо, агентство УНІАН повідомляє, що йдеться про вченого Мехті Логунова. Також вказано, що вчений був ватажком терористичної організації у Харкові, яка поставляла секретну інформацію в Москву. Організація мріяла взяти реванш за «Харківську народну республіку». Її діяльність припинила СБУ.