У Харкові затримали військових, які поширювали наркотики серед курсантів

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Встановлено близько десяти курсантів вишу, які купували наркотики для особистого вживання

Відділ спецполіції в Харківській області спільно з відділом військової контррозвідки СБУ викрили групу військовослужбовців, яка протягом двох останніх років поширювала наркотичні засоби і психотропні речовини серед курсантів одного з військових вишів Харкова.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Харківської області.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що затримані здійснювали придбання психотропних речовин та наркотичних засобів з використанням інтернет-ресурсів, фасували та у подальшому реалізовували покупцям», - йдеться у повідомленні.

Встановлено близько десяти курсантів вишу, які купували наркотики для особистого вживання.

У рамках досудового розслідування правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків, під час яких у одного з військовослужбовців було вилучено наркотичні засоби та обладнання, пристосоване для вживання психотропних речовин, а також записи щодо обліку придбаних та збутих наркотиків і отриманих від збуту грошових коштів.

Організатору наркобізнесу повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, що передбачає до десяти років позбавлення волі; тривають слідчі дії.