У Харкові затримано юнака, який жартома «замінував» церкву



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Підліток повідомив, що залишив у храмі гранату, коли святив паску

У Харкові поліція затримала 16-річного хлопця, який повідомив, що залишив гранату у церкві на проспекті Олександрівському, коли святив паску. Повідомлення виявилось неправдивим, поліція затримала підлітка.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Підозрюваним виявився 16-річний житель Індустріального району. Як з’ясувалося, він таким чином вирішив «пожартувати».

Про замінування хлопець повідомив правоохоронців о 02:30, на місце виїхала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехніки. Повідомлення виявилося неправдивим.

Поліцейські одразу ж встановили особу хлопця та доставили його до відділу поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.