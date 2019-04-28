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    У Харкові затримано юнака, який жартома «замінував» церкву

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    У Харкові затримано юнака, який жартома «замінував» церкву

    Підліток повідомив, що залишив у храмі гранату, коли святив паску

    У Харкові поліція затримала 16-річного хлопця, який повідомив, що залишив гранату у церкві на проспекті Олександрівському, коли святив паску. Повідомлення виявилось неправдивим, поліція затримала підлітка.

    Про це повідомляє поліція Харківської області.

    Підозрюваним виявився 16-річний житель Індустріального району. Як з’ясувалося, він таким чином вирішив «пожартувати».

    Про замінування хлопець повідомив правоохоронців о 02:30, на місце виїхала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехніки. Повідомлення виявилося неправдивим.

    Поліцейські одразу ж встановили особу хлопця та доставили його до відділу поліції.

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.

    Харків церква замінування Великдень 2019 поліція
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