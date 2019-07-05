У Херсоні начальника поліції затримали на хабарі



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Фото: пресцентр СБУ

Поліцейський за півтори тисячі доларів щомісяця обіцяв не притягувати чоловіка до відповідальності за незаконний рибний промисел

Виконуючому обов’язки начальника одного з підрозділів відділення Національної поліції в порту «Херсон», викритому на хабарі, оголошено підозру.

Про це 5 липня повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники встановили, що посадовець вимагав півтори тисячі доларів щомісяця від мешканця Херсону. За цю суму поліцейський обіцяв не притягувати чоловіка до відповідальності за незаконний рибний промисел.

«Правоохоронці затримали посадовця поліції, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання обумовленої суми неправомірної вигоди», - заявили в СБУ.

Затриманому повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зазначається, що заходи з викриття та блокування протиправної діяльності поліцейського проводились спільно з ДБР під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України викрили та блокували діяльність організованого міжрегіонального угруповання, яке спеціалізувалося на виробництві та збуті прекурсорів.

Встановлено, що до складу групи входили мешканці Черкаської та Київської областей, зокрема троє колишніх працівників органів внутрішніх справ.