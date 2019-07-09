У Херсоні спалили автомобіль довіреної особи кандидата в нардепи
Автомобіль належав довіреній особі Павла Павліша - кандидата у нардепи від партії «Слуга народу»
Слідчі розглядають кілька версій підпалу, основна з яких пов’язана із професійною діяльністю потерпілої
У центрі Херсону невідомі спалили автомобіль помічниці кандидата у нардепи від партії «Слуга народу».
Про це повідомляє пресслужба поліції Херсонської області.
Інцидент стався ввечері 8 липня.
«Поліцейські попередньо встановили, що автомобіль належить місцевій мешканці, юристу, професійному адвокату, яка є довіреною особою кандидата в народні депутати по одному з виборчих округів у м.Херсоні», - заявили в поліції.
Попередня правова кваліфікація події - ч.2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу).
Слідчі розглядають кілька версій події, основна з яких пов’язана із професійною діяльністю потерпілої.
Кандидат у нардепи від партії «Слуга народу» в окрузі №182 (м.Херсон) Павло Павліш повідомив у Facebook, що підпалений автомобіль належить його довіреній особі.
«Моїй довіреній особі підпалили авто. Навпроти штабу «Слуга народу» - Команда Зеленського у Херсоні та Криму. Ми знаємо, що це ексрегіонали, які не можуть нас здолати», - написав Павліш.