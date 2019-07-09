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    У Херсоні спалили автомобіль довіреної особи кандидата в нардепи

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    <p>Автомобіль належав довіреній особі Павла Павліша - кандидата у нардепи від партії &laquo;Слуга народу&raquo;&nbsp;</p> - У Херсоні спалили автомобіль довіреної особи кандидата в нардепи

    Автомобіль належав довіреній особі Павла Павліша - кандидата у нардепи від партії «Слуга народу» 

    Фото: facebook.com/sluganarodu.pavlish.182

    Слідчі розглядають кілька версій підпалу, основна з яких пов’язана із професійною діяльністю потерпілої

    У центрі Херсону невідомі спалили автомобіль помічниці кандидата у нардепи від партії «Слуга народу».

    Про це повідомляє пресслужба поліції Херсонської області.

    Інцидент стався ввечері 8 липня.

    «Поліцейські попередньо встановили, що автомобіль належить місцевій мешканці, юристу, професійному адвокату, яка є довіреною особою кандидата в народні депутати по одному з виборчих округів у м.Херсоні», - заявили в поліції.

    Попередня правова кваліфікація події - ч.2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу).

    Слідчі розглядають кілька версій події, основна з яких пов’язана із професійною діяльністю потерпілої.

    Кандидат у нардепи від партії «Слуга народу» в окрузі №182 (м.Херсон) Павло Павліш повідомив у Facebook, що підпалений автомобіль належить його довіреній особі.

    «Моїй довіреній особі підпалили авто. Навпроти штабу «Слуга народу» - Команда Зеленського у Херсоні та Криму. Ми знаємо, що це ексрегіонали, які не можуть нас здолати», - написав Павліш.

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