У Хмельницькій області пасажирський автобус зіштовхнувся з вантажівкою, є постраждалі
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Аварія сталася вранці 5 грудня поблизу села Прибузьке
У Хмельницькій області сьогодні вранці, 5 грудня 2018 року, пасажирський автобус зіштовхнувся з вантажівкою, внаслідок чого постраждали шість осіб. Про це повідомляє прес-служба головного управління Національної поліції у Хмельницькій області.
Як зазначається, аварія сталася сьогодні близько восьмої години ранку на автодорозі М-12 поблизу села Прибузьке Хмельницького району.
Правоохоронці встановили, що водій, керуючи рейсовим автобусом сполученням Кам’янець-Подільський - Стара Синява, рухаючись в напрямку села Прибузьке, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з припаркованою вантажівкою «Газель 3302».
«6 пасажирів рейсового автобуса отримали травми. Для огляду лікарів і надання необхідної медичної допомоги їх доправили в Хмельницьку обласну клінічну лікарню», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що остаточна кількість потерпілих наразі встановлюється, на місці події працюють правоохоронці.