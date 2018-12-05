У Хмельницькій області пасажирський автобус зіштовхнувся з вантажівкою, є постраждалі



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Водій автобусу сполученням Кам’янець-Подільський - Стара Синява не впорався з керуванням та допустив зіткнення з припаркованою вантажівкою «Газель 3302»

Аварія сталася вранці 5 грудня поблизу села Прибузьке

У Хмельницькій області сьогодні вранці, 5 грудня 2018 року, пасажирський автобус зіштовхнувся з вантажівкою, внаслідок чого постраждали шість осіб. Про це повідомляє прес-служба головного управління Національної поліції у Хмельницькій області.

Як зазначається, аварія сталася сьогодні близько восьмої години ранку на автодорозі М-12 поблизу села Прибузьке Хмельницького району.

Правоохоронці встановили, що водій, керуючи рейсовим автобусом сполученням Кам’янець-Подільський - Стара Синява, рухаючись в напрямку села Прибузьке, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з припаркованою вантажівкою «Газель 3302».

«6 пасажирів рейсового автобуса отримали травми. Для огляду лікарів і надання необхідної медичної допомоги їх доправили в Хмельницьку обласну клінічну лікарню», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що остаточна кількість потерпілих наразі встановлюється, на місці події працюють правоохоронці.