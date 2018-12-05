  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Хмельницькій області пасажирський автобус зіштовхнувся з вантажівкою, є постраждалі

    • Розсилка
    Водій автобусу сполученням Кам&rsquo;янець-Подільський - Стара Синява не впорався з керуванням та допустив зіткнення з припаркованою вантажівкою &laquo;Газель 3302&raquo; - У Хмельницькій області пасажирський автобус зіштовхнувся з вантажівкою, є постраждалі
    Водій автобусу сполученням Кам’янець-Подільський - Стара Синява не впорався з керуванням та допустив зіткнення з припаркованою вантажівкою «Газель 3302»

    Аварія сталася вранці 5 грудня поблизу села Прибузьке

    У Хмельницькій області сьогодні вранці, 5 грудня 2018 року, пасажирський автобус зіштовхнувся з вантажівкою, внаслідок чого постраждали шість осіб. Про це повідомляє прес-служба головного управління Національної поліції у Хмельницькій області.

    Як зазначається, аварія сталася сьогодні близько восьмої години ранку на автодорозі М-12 поблизу села Прибузьке Хмельницького району. 

    Читайте також

    Правоохоронці встановили, що водій, керуючи рейсовим автобусом сполученням Кам’янець-Подільський - Стара Синява, рухаючись в напрямку села Прибузьке, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з припаркованою вантажівкою «Газель 3302».

    «6 пасажирів рейсового автобуса отримали травми. Для огляду лікарів і надання необхідної медичної допомоги їх доправили в Хмельницьку обласну клінічну лікарню», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що остаточна кількість потерпілих наразі встановлюється, на місці події працюють правоохоронці.

    Читайте також
    Хмельниччина водій аварія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ