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    У Хмельницькому горіла школа: евакуювали 395 дітей

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    У Хмельницькому горіла школа: евакуювали 395 дітей

    Навчальний процес у школі відновлять завтра

    Пожежу у школі №1 у Хмельницькому загасили. Загалом евакуювали 482 людей. Про це повідомив речник ГУ ДСНС у Хмельницькій області Андрій Козак.

    «О 10:03 надійшов перший виклик про те, що в школі №1, яка розташована практично в центрі міста, йде дим з-під стріхи», – проінформував Козак.

    На гасіння пожежі направили 10 одиниць техніки та 42 рятувальники особового складу. Виявилося, що загорілося у приміщенні в спортивній залі.

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    У Хмельницькому горіла школа: евакуювали 395 дітей
    У Хмельницькому горіла школа: евакуювали 395 дітей
    У Хмельницькому горіла школа: евакуювали 395 дітей
    У Хмельницькому горіла школа: евакуювали 395 дітей
    У Хмельницькому горіла школа: евакуювали 395 дітей

    «На час прибуття перших підрозділів горіло на 35 квадратах. Станом на 10:38 пожежу локалізували й о 10:57 повністю ліквідували. Під час слідування пожежних автомобілів на пожежу персонал навчального закладу здійснив евакуацію 395 дітей. Всього було евакуйовано 482 людини», – зазначив речник.

    Внаслідок події ніхто не постраждав. Навчальний процес у школі відновлять завтра.

     

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    пожежа ДСНС школа рятувальники Хмельницький
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