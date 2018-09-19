У Хмельницькому горіла школа: евакуювали 395 дітей



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Навчальний процес у школі відновлять завтра

Пожежу у школі №1 у Хмельницькому загасили. Загалом евакуювали 482 людей. Про це повідомив речник ГУ ДСНС у Хмельницькій області Андрій Козак.

«О 10:03 надійшов перший виклик про те, що в школі №1, яка розташована практично в центрі міста, йде дим з-під стріхи», – проінформував Козак.

На гасіння пожежі направили 10 одиниць техніки та 42 рятувальники особового складу. Виявилося, що загорілося у приміщенні в спортивній залі.

«На час прибуття перших підрозділів горіло на 35 квадратах. Станом на 10:38 пожежу локалізували й о 10:57 повністю ліквідували. Під час слідування пожежних автомобілів на пожежу персонал навчального закладу здійснив евакуацію 395 дітей. Всього було евакуйовано 482 людини», – зазначив речник.

Внаслідок події ніхто не постраждав. Навчальний процес у школі відновлять завтра.