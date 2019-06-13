У Хмельницькому медики врятували чоловіка, який забив собі в голову два цвяхи



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Медики провели операцію з видалення цвяхів

Це унікальний випадок, коли людина самостійно завдала собі такі глибокі рани, стверджують медики

У місті Хмельницький чоловік забив собі в голову молотком два цвяхи і залишився живий. Його госпіталізували в обласну клінічну лікарню, повідомляє місцеве видання Є в четвер, 13 червня.

«64-річного пацієнта привезли родичі. У нього в голові, на глибину до 4,5 сантиметрів, були забиті металеві цвяхи. Як згодом з'ясувалося, чоловік самостійно, за допомогою молотка, забив один цвях у скроневу частину голови, а інший - в лоб. Медики провели оперативне втручання з видалення сторонніх тіл, і пацієнт залишився живий», - розповів заввідділенням нейрохірургії Василь Левицький.

Лікар вважає, що чоловік завдав собі такі травми під час суїцидального афекту. Крім цього, за словами медика, чоловік зловживав алкоголем.

Дивом було те, що цвяхи не пошкодили важливих структур головного мозку. Зазвичай подібні випадки закінчуються смертю. Наш пацієнт «народився в сорочці». З медичної точки зору, це унікальний випадок, коли людина самостійно завдала собі такі глибокі рани, - додав нейрохірург.

Відомо, що хмельничанин вже йде на поправку і скоро його випишуть з лікарні.