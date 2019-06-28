У Хмельницькому український класик Іван Франко агітує з білбордів за свого тезку, який балотується до парламенту (Фото)



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У Хмельницькому кандидат у нардепи Іван Франко використав портрет письменника Франка у своїй передвиборній агітації фото: «Главком»

Кандидат у народні депутати і член партії Гереги Іван Франко іде у 187 окрузі

Кандидат у народні депутати і діючий депутат Хмельницької міської ради від партії «За конкретні справи» (політсила належить сім’ї Олександру і Галині Герегам - «Главком») Іван Франко під час своєї агітації використав портрет українського класика, письменника XIX-XX ст. Івана Яковича Франка.

Про це повідомляє «Главком».

На вулиці Свобода у Хмельницькому самовисуванець Франко розмістив білборд, на якому зображений він та його тезка, письменник Іван Франко з уривком з віршу: «Нам пора для України жить». Від себе кандидат дописав: «Пройшло 100 років, а думки і бажання ті ж».

Передвиборна агітація у Хмельницькому

Нагадаємо, що у 187 виборчому окрузі з центром місто Хмельницький балотується 13 осіб з них четверо самовисуванців і дев’ятеро – від партій.

Серед кандидатів іде діючий нардеп від БПП Сергій Мельник, рідний брат представника Зеленського у Верховній Раді Микола Стефанчука, якого висунула партія «Слуга народу».