У Хорватії продають будинки по 5 гривень



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У Хорватії продають будинки по 5 гривень

Угоду можна зробити за умови, що покупець молодше 40 років

У місті Леграді (Хорватія) почався розпродаж будинків і земельних ділянок за ціною однієї хорватської куни (приблизно 5 гривень або 0,15 долара) з метою збільшення чисельності населення.

Про це пише bne IntelliNews з посиланням на Hrvatska radiotelevizija.

В даний час в Леграді проживає всього 2241 чоловік, а в самій країні спостерігають тривалий демографічний спад (він почався після вступу Хорватії в ЄС у 2013 році). Тому влада країни робить ставку на іноземних працівників, особливо в таких сферах, як туризм і будівництво.

Угоду можна зробити за умови, що покупець молодше 40 років. Також він повинен залишитися жити в Леграді на 15 років. Натомість місцева влада субсидує покупку нерухомості в розмірі до 35 тисяч хорватських кун і компенсують вартість ремонту в розмірі до 25 тисяч хорватських кун.

«У нас найнижчий рівень безробіття в окрузі, з огляду на близькість таких великих міст, як Копрівніца, Лудберг і Прелог. У нас практично немає непрацевлаштованих, тому ми і шукаємо нових працівників», - сказав мер Леграді Іван Саболич.

Багато інших населених пунктів в Європі раніше вже приєдналися до подібної акції. Наприклад, в кінці січня 2020 року про розпродажі будинків по 1 євро оголосив перше італійське місто - Таранто.