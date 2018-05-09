У Кабулі кількість загиблих унаслідок серії терактів зросла до 13

Перший вибух стався унаслідок нападу двох смертників на поліцейський відділок

У Кабулі кількість загиблих унаслідок терактів зросла до 13 осіб. Місцеві мешканці, правоохоронці та члени радикальної ісламістської організації «Ісламська держава» загинули унаслідок чотирьох вибухів. Про це повідомляє DW. Перший вибух стався унаслідок нападу двох смертників на поліцейський відділок — через напад



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Перший вибух стався унаслідок нападу двох смертників на поліцейський відділок

У Кабулі кількість загиблих унаслідок терактів зросла до 13 осіб. Місцеві мешканці, правоохоронці та члени радикальної ісламістської організації «Ісламська держава» загинули унаслідок чотирьох вибухів.

Про це повідомляє DW.

Перший вибух стався унаслідок нападу двох смертників на поліцейський відділок — через напад загинули два співробітники поліції, четверо місцевих та четверо членів «ІД».

Після теракту сталися сутички між членами «ІД» та поліцейськими, унаслідок чого загинули ще два бойовики. Відповідальність за напад взяла на себе «Ісламська держава».

Пізніше у центральному районі афганської столиці сталися зе два вибухи, один з яких був біля головного входу в поліцейський відділок. Після бойовики обсріляли цю будівлю та офіси інших організацій. Унаслідок напау три людини загинули та ще кілька були поранені.

Зазначається, що в центрі Кабула окрім відділку поліції розташовані також будівлі Афганського міжнародного банку, телекомунікаційної фірми та ще низки приватних компаній.