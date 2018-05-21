У Кам’янці-Подільському завершують будівництво першої в Україні теплової біоелектростанції

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Запуск електростанції на Хмельниччині заплановано на 2019 рік

У Хмельницькій області побудують біоелектростанцію на 44,2 МВт

У Кам’янці-Подільському завершується будівництво першої в України та третьої в Європі теплової біоелектростанції, потужністю 45 мегават.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби уряду.

Зокрема, електростанція оснащена унікальною турбіною Organic Rankine Cycle — органічний цикл Ренкіна. Подібна технологія використовується лише на п’яти електростанціях у світі.

Загальна вартість проекту складає 9,6 мільйонів доларів. Кошти на будівництво надав Світовий банк у кредит під 0,01% річних.

«Після впровадження ТЕС на біомасі місто очікує зменшення споживання газу на 15,5 мільйонів кубометрів газу на суму близько 115 млн гривень на рік», — йдеться у повідомленні.

Починаючи з 15 червня 2018 року електростанцію почнуть тестувати, а її офіційне відкриття та повноцінне функціонування планується на початку липня.