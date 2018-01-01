У Канаді пасажирський літак повернувся в аеропорт через загоряння

Після посадки повітряного судна всіх пасажирів евакуювали

У Канаді в місті Саскатун літак повернувся в аеропорт вильоту після того, як біля його вихлопної труби було помічено полум'я. Про це повідомляє CTV. За словами представника авіакомпанії Air Canada Express, літак прямував до канадського міста Калгарі. Після виявлення загоряння членами екіпажу була запрошена пріоритетна посадка. Після посадки