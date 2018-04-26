У Канаді пасажирський літак здійснив екстрену посадку на автомагістраль

Під час посадки у літака відпав шматок крила

Літак через несправність двигуна здійснив аварійну посадку прямо на автомагістраль канадського міста Калгарі. Про це повідомляє CBC News. «Літак приземлився на 36-ій вулиці в Калгарі», - йдеться в повідомленні. На борту перебували шість людей. Постраждалих немає: «Пасажири шоковані, але неушкоджені», - йдеться в