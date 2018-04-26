У Канаді пасажирський літак здійснив екстрену посадку на автомагістраль
- 26 Квiтня, 04:08
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Під час посадки у літака відпав шматок крила
Літак через несправність двигуна здійснив аварійну посадку прямо на автомагістраль канадського міста Калгарі.
Про це повідомляє CBC News.
«Літак приземлився на 36-ій вулиці в Калгарі», - йдеться в повідомленні.
На борту перебували шість людей. Постраждалих немає:
«Пасажири шоковані, але неушкоджені», - йдеться в повідомленні.
Під час посадки у літака відпав шматок крила.
Щоб відбуксирувати літак з аеропорту прибув спеціальний підйомний кран.