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    У Канаді пасажирський літак здійснив екстрену посадку на автомагістраль

    Під час посадки у літака відпав шматок крила
    Літак через несправність двигуна здійснив аварійну посадку прямо на автомагістраль канадського міста Калгарі. Про це повідомляє CBC News. «Літак приземлився на 36-ій вулиці в Калгарі», - йдеться в повідомленні. На борту перебували шість людей. Постраждалих немає: «Пасажири шоковані, але неушкоджені», - йдеться в
    • 26 Квiтня, 04:08
    • Розсилка

    Під час посадки у літака відпав шматок крила

    Літак через несправність двигуна здійснив аварійну посадку прямо на автомагістраль канадського міста Калгарі.

    Про це повідомляє CBC News.

    «Літак приземлився на 36-ій вулиці в Калгарі», - йдеться в повідомленні.

    На борту перебували шість людей. Постраждалих немає:

    «Пасажири шоковані, але неушкоджені», - йдеться в повідомленні.

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    У Канаді пасажирський літак здійснив екстрену посадку на автомагістраль
    У Канаді пасажирський літак здійснив екстрену посадку на автомагістраль
    У Канаді пасажирський літак здійснив екстрену посадку на автомагістраль
    У Канаді пасажирський літак здійснив екстрену посадку на автомагістраль
    У Канаді пасажирський літак здійснив екстрену посадку на автомагістраль
    У Канаді пасажирський літак здійснив екстрену посадку на автомагістраль

    Під час посадки у літака відпав шматок крила.

    Щоб відбуксирувати літак з аеропорту прибув спеціальний підйомний кран.

    Канада літак
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