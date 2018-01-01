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    У Карпатах через відлигу зберігається лавинна небезпека

    На деяких схилах можуть зійти середні або великі спонтанні лавини
    У вівторок, 9 січня, у Карпатах зберігається значна сніголавинна небезпека. Про це з посиланням на дані Укргідрометцентру повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій. «9 січня, у зв’язку з відлигою, у високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігається
    • Сьогодні, 10:22
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    На деяких схилах можуть зійти середні або великі спонтанні лавини

    У вівторок, 9 січня, у Карпатах зберігається значна сніголавинна небезпека. Про це з посиланням на дані Укргідрометцентру повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    «9 січня, у зв’язку з відлигою, у високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», – йдеться у повідомленні.

    Зазначимо, при третьому рівні (найвищий п'ятий рівень), за європейською класифікацією, лавини можуть зійти на багатьох схилах навіть в умовах несильного впливу на снігові маси. На деяких схилах можуть зійти середні або великі спонтанні лавини.

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