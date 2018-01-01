У Карпатах через відлигу зберігається лавинна небезпека

На деяких схилах можуть зійти середні або великі спонтанні лавини

У вівторок, 9 січня, у Карпатах зберігається значна сніголавинна небезпека. Про це з посиланням на дані Укргідрометцентру повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій. «9 січня, у зв’язку з відлигою, у високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігається



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На деяких схилах можуть зійти середні або великі спонтанні лавини

У вівторок, 9 січня, у Карпатах зберігається значна сніголавинна небезпека. Про це з посиланням на дані Укргідрометцентру повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«9 січня, у зв’язку з відлигою, у високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, при третьому рівні (найвищий п'ятий рівень), за європейською класифікацією, лавини можуть зійти на багатьох схилах навіть в умовах несильного впливу на снігові маси. На деяких схилах можуть зійти середні або великі спонтанні лавини.