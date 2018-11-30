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    У Карпатах висота снігового покриву досягає 33 см

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    У Карпатах висота снігового покриву досягає 33 см

    Станом на восьму годину ранку температура повітря становила -11,8 градусів

    У Карпатах станом на ранок 30 листопада 2018 року місцями висота снігового покриву становить 33 см. Про це повідомляє відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру у Facebook.

    Як зазначається, станом на восьму годину ранку на Сл Пожежевська температура повітря становила -11,8 градусів, вітер, південно-західний 4 м/с, пориви 6 м/с, висота снігового покриву становить 26-33 см. 

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    Також синоптики повідомили, що на Сл Плай температура повітря вранці становила -10,3 градусів, вітер південно-східний 2м/с, пориви 4 м/с, висота снігового покриву становить 4 см, сніг свіжий, пиловидний.

    На Драгобраті температура повітря досягає -20,7 градусів, висота снігового покриву становить 33 см. 

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