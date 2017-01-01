У Карпатах зберігається лавинна небезпека
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Також зазначається, що у зв’язку з опадами та сніготаненням, очiкуються підйоми рiвнiв води у річках
У зв’язку з складними погодними умовами у Карпатах зберігається лавинна небезпека (3 рівень). Про це повідомили у Держслужбі з питань надзвичайних ситуацій України.
«За даними, Укргідрометцентру, 7-8 грудня, у зв’язку з хуртовинами, у високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігається значна лавинна небезпека ( 3 рівень)», — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що у зв’язку з опадами та сніготаненням, очiкуються підйоми рiвнiв води, проте загрози негативних наслідків немає.
«7-9 грудня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,3-1,0 м.; на річках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) на 0,2-0,7 м. 8-10 грудня на рiчках Закарпатської області на 0,5-1,5 м», - повідомили у ДСНС.