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    У Казахстані п’яний поліцейський на Porsche протаранив резиденцію президента

    Після ДТП поліцейський зник з місця події
    В Астані (Казахстан) п’яний поліцейський на Porsche Cayenne врізався в огорожу резиденції президента країни Нурсултана Назарбаєва. Про це повідомили в прес-службі департаменту внутрішніх справ (ДВД) Астани. «17 січня близько 3.20 (аст) інспектор окремого спеціалізованого батальйону дільничного пункту ДВД Астани старший
    • Сьогодні, 06:46
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    Після ДТП поліцейський зник з місця події

    В Астані (Казахстан) п’яний поліцейський на Porsche Cayenne врізався в огорожу резиденції президента країни Нурсултана Назарбаєва.

    Про це повідомили в прес-службі департаменту внутрішніх справ (ДВД) Астани.

    «17 січня близько 3.20 (аст) інспектор окремого спеціалізованого батальйону дільничного пункту ДВД Астани старший лейтенант поліції Іманбеков, перебуваючи в нетверезому стані і керуючи автомашиною марки Porsche Cayenne (держномер 420 ULA 01), скоїв зіткнення з опорою паркану резиденції Ак орда з боку вулиці Достик», – йдеться в повідомленні.

    Під час аварії в салоні перебував командир взводу окремого спеціалізованого батальйону управління адміністративної поліції ДВД Астани капітан поліції Джумахметов, що є власником авто.

    «Після ДТП Джумахметов зник з місця події. Управлінням власної безпеки ДВД Астани розпочато службове розслідування», – уточнили у відомстві.


    ДТП Казахстан розслідування
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