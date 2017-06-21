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    У Києві малолітні діти відзначили канікули вживанням коньяку

    Дівчинка опинилась у лікарні після того, як випила 250 грамів алкогольного напою
    Вчора, близько 18:00, у Дарницькому районі за інформацією від лікарів, дівчинка, учениця 7-го класу, під час канікул зустрілася з друзями. Прості, дитячі забави їх не цікавили і вони вирішили вживати алкоголь. Про це повідомляється на сторінці «Киев оперативный» у Facebook. «Після того, як дівчина випила 250 грамів коньяку та 0,5
    • Сьогодні, 10:00
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    Дівчинка опинилась у лікарні після того, як випила 250 грамів алкогольного напою

    Вчора, близько 18:00, у Дарницькому районі за інформацією від лікарів, дівчинка, учениця 7-го класу, під час канікул зустрілася з друзями. Прості, дитячі забави їх не цікавили і вони вирішили вживати алкоголь. Про це повідомляється на сторінці «Киев оперативный» у Facebook.

    «Після того, як дівчина випила 250 грамів коньяку та 0,5 пива - опинилася в токсикології лікарні «Охматдит». Невідомо, чим ця історія могла б закінчитися, якби не лікарі...», - повідомлялось у пабліку.

    Нагадаємо, на Київщині за пляшку горілки закатували пенсіонера. Трагедія сталася у селі селі Соболівка, Макарівського району. Бездиханне тіло 88-річного пенсіонера знайшла у будинку його родичка.

     

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