У Києві стартують національні змагання «Ігри Нескорених»



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Участь в Національних Іграх Нескорених візьме рекордна кількість учасників

14 вересня відбудуться Національні змагання «Ігри Нескорених» — фінальна частина відбору збірної України на міжнародні «Invictus Games-2020» в Гаазі.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«В суботу, 14 вересня, на київському стадіоні «Піонер» відбудуться Національні змагання «Ігри Нескорених» — фінальна частина відбору збірної України на міжнародні «Invictus Games-2020» в Гаазі», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, участь в змаганнях візьмуть понад 200 учасників — українських ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення, захворіли або були травмовані, виконуючи свої службові обов’язки в зоні бойових дій.

«Попри спортивну складову, національні змагання, в першу чергу, соціальний захід для українських поранених бійців, їхніх сімей та друзів, можливість провести час в колі побратимів та однодумців. Це також свято сили духу та взаємної підтримки, яке відкрите для всіх українців», - додають у Міноборони.

Поінформовано, що протягом дня для гостей події на стадіоні діятиме кілька спортивно-розважальних майданчиків та фудкорт, а для малечі передбачена спеціально обладнана дитяча зона з підготовленими нянями та аніматорами. Програма розваг спланована таким чином, щоб і учасникам, і гостям змагань комфортно було перебувати на Іграх увесь день.

«Більшість подій Ігор пройде на стадіоні «Піонері» (вул. Туполєва 22д) — саме тут відбудуться церемонії відкриття та закриття, а також змагання з чотирьох видів спорту. Змагання з плавання відбудуться на території басейну ЦСК ЗС України, а для велоперегонів перекриють частину вулиці Туполєва, на якій знаходиться стадіон», - зазначили у Міноборони.

Нагадаємо: Ігри нескорених (англ. Invictus Games) — це міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі. В іграх беруть участь поранені військовослужбовці та пов'язані з ними ветерани у таких видах спорту як баскетбол на візках, волейбол сидячи та веслування в залі. Перші Ігри нескорених відбулися 2014 року в Олімпійському парку королеви Єлизавети у Лондоні.