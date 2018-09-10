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    У Києві знайшли мертвим іноземця, він був інструктором Нацгвардії

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    У Києві знайшли мертвим іноземця, він був інструктором Нацгвардії

    За попередньою інформацією судово-медичного експерта, громадянин іншої держави вкоротив собі віку

    У Києві в орендованій квартирі знайшли мертвим іноземного інструктора Національної гвардії.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

    «На орендованій квартирі чоловіка із вогнепальним пораненням у  голову знайшла власниця оселі та викликала поліцію. За попередньою інформацією судово-медичного експерта, громадянин іншої держави вкоротив собі віку», - йдеться у повідомленні.

    Правоохоронці виявили, що загиблий - громадянин іншої держави, 1982 року народження, боєць спецзагону іноземної держави, інструктор Національної гвардії України.

    «На місці події вилучили стартовий пістолет, перероблений на травматичний, та редакційне посвідчення одного з українських інтернет-ресурсів на ім’я загиблого», - розповів начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин.

    Під час огляду медичні працівники та судово-медичний експерт виявили у чоловіка вогнепальне поранення у скроню.

    «Остаточна причина смерті буде встановлена під час проведення судово-медичної експертизи. За показами знайомих, загиблий останнім часом вів замкнутий спосіб життя, а на сторінці у соціальній мережі він залишив песимістичний допис», - розповіли у поліції.

    Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу з додатковою кваліфікацією – самогубство.

     

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