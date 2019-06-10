У Китаї внаслідок обвалу на шахті загинули дев'ять гірників



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Десять людей отримали поранення і були госпіталізовані

На шахті в китайській провінції Цзілінь 9 червня сталася обвал, в результаті якого десять людей загинули і десять постраждали.

Про це повідомляє агентство «Сіньхуа» з посиланням на місцевих чиновників.

Зазначається, що обвал стався на шахті компанії Лунцзяпу в неділю близько 20.00 за місцевим часом (15.00 за київським часом) і привів до землетрусу магнітудою 2,3.

Шахтарі опинилися заблокованими під землею, їхня загальна кількість не уточнювалася.

Після того, як стало відомо про надзвичайну подію на шахті, місцева влада розпорядилася негайно розпочати пошуково-рятувальну операцію, яка на цей момент завершена.

Усі постраждалі були доставлені в лікарні.

Ведеться розслідування причин події.