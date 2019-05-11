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    У Колумбії стався вибух у пороховій майстерні: є загиблі

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    У Колумбії стався вибух у пороховій майстерні: є загиблі

    Вибух був настільки потужним, що пошкоджені 17 довколишніх будівель

    У столиці Колумбії Боготі стався вибух у пороховій майстерні.

    Про це повідомляє Noticias.

    Зазначається, що у результаті чотири людини загинули і ще 30 постраждали.

    Вибух був настільки потужним, що пошкоджені 17 довколишніх будівель.

    Фасадна стіна будівлі після вибуху повністю зруйнована. Вантажівку, яка в момент вибуху проїжджала повз майстерні перевернуло силою вибухової хвилі.

    У поліції заявили, що вибух прогримів у «комерційній пороховій майстерні». З 30 поранених 18 - неповнолітні учні школи, що знаходиться поблизу.

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