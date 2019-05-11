У Колумбії стався вибух у пороховій майстерні: є загиблі
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Вибух був настільки потужним, що пошкоджені 17 довколишніх будівель
У столиці Колумбії Боготі стався вибух у пороховій майстерні.
Про це повідомляє Noticias.
Зазначається, що у результаті чотири людини загинули і ще 30 постраждали.
Вибух був настільки потужним, що пошкоджені 17 довколишніх будівель.
Фасадна стіна будівлі після вибуху повністю зруйнована. Вантажівку, яка в момент вибуху проїжджала повз майстерні перевернуло силою вибухової хвилі.
¡MUCHA ATENCIÓN! Este video muestra el momento de la explosión en la Avenida Rojas con calle 70. #LoÚltimoEnLaCity pic.twitter.com/TAohFuerCw— Canal Citytv (@Citytv) 10 травня 2019 р.
Explosión en Bogotá pic.twitter.com/Rm6tQOSpKF— German Guzman (@hermandgq) 10 травня 2019 р.
У поліції заявили, що вибух прогримів у «комерційній пороховій майстерні». З 30 поранених 18 - неповнолітні учні школи, що знаходиться поблизу.