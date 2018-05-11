У Конго зафіксували факт смерті від вірусу Ебола

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Вірус Ебола був підтверджений ще в 11 людей

У Демократичній Республіці Конго 10 травня підтвердили перший випадок смерті внаслідок нового спалаху вірусу Ебола.

Про це інформує DW.

«Міністерство охорони здоров'я Демократичної Республіки Конго (ДРК) повідомило про нові випадки інфікування вірусом Ебола. Вірус був підтверджений ще в 11 людей», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що регіон нового спалаху вірусу розташований на північному-заході країни, де в одному з сіл нещодавно померло 17 осіб.

«Вони були серед понад 20 чоловік, які демонстрували симптоми, схожі на лихоманку Ебола. Однак представники влади повідомили, проведена перевірка не підтвердила наявність збудників небезпечної інфекційної хвороби у цих людей», - пише видання.