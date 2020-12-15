У кожній четвертій лікарні світу немає води, туалетів та мила – ВООЗ

Згідно з дослідженням , у к ожній четвертій лікарні немає водопостачання

Згідно з дослідженням , у к ожній четвертій лікарні немає водопостачання

Найбільш скрутна ситуація спостерігається в 47 найменш розвинених країнах світу

Кожна четверта лікарня у світі не має чистої води, туалетів і мила. Про це йдеться в спільній заяві ВООЗ та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

«Працюючи в установах, де немає чистої води, нормальних туалетів і навіть мила, медичні працівники та пацієнти наражають себе на небезпеку», – розповіла виконавча директорка ЮНІСЕФ Генрієтта Фор.

За її словами, відповідна ситуація була й до пандемії, проте наразі це не можна ігнорувати.

За підрахунками експертів, у таких умовах працюють та лікуються майже 1,8 мільярда медиків і пацієнтів. Згідно з дослідженням, у кожній четвертій лікарні немає водопостачання, у кожній третій – пристроїв для гігієнічної обробки рук у місцях надання допомоги, у кожному десятому закладі немає взагалі жодних предметів санітарії, зокрема туалетів.

Найбільш скрутна ситуація спостерігається в 47 найменш розвинених країнах світу, де в кожній другій лікарні та поліклініці немає базового водопостачання, а в трьох із п’яти немає туалетів.

До речі, Міністерство охорони здоров'я України переводить школи на новий санітарний регламент. Він зокрема зобов'язує обладнати туалети всередині будівлі. На сьогодні кожна десята українська школа має туалети на вулиці.