У Краматорську вшанували пам’ять загиблих від голоду (фото)

Мешканці міста прийшли до меморіалу з прапорами України

У Краматорську на Донеччині згадали жертв голодоморів. Як повідомляє прес-служба міської ради, біля меморіалу загиблим представники міської влади, військовослужбовці, учні ЗОШ № 17 та всі охочі та небайдужі поклали квіти, та запалили свічки у пам’ять про всіх, чиє життя забрав голод. Мешканці міста прийшли до меморіалу з прапорами України,



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Мешканці міста прийшли до меморіалу з прапорами України

У Краматорську на Донеччині згадали жертв голодоморів.

Як повідомляє прес-служба міської ради, біля меморіалу загиблим представники міської влади, військовослужбовці, учні ЗОШ № 17 та всі охочі та небайдужі поклали квіти, та запалили свічки у пам’ять про всіх, чиє життя забрав голод.

Мешканці міста прийшли до меморіалу з прапорами України, квітами, колосками пшениці і кетягами калини.

Нагадаємо, сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв Голодоморів – мільйонів вбитих українців, знищених тоталітарним комуністичним режимом.

День пам’яті жертв Голодоморів відзначається щорічно в четверту суботу листопада на підставі президентських указів 1998 та 2007 років. У ХХ сторіччі українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Утім, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.