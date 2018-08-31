  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Кремлі кажуть, що не знають про погрози Путіна Порошенку

    • Розсилка
    <span>Петро Порошенко та Владімір Путін під час зустрічі у 2014 році&nbsp;</span> - У Кремлі кажуть, що не знають про погрози Путіна Порошенку
    Петро Порошенко та Владімір Путін під час зустрічі у 2014 році 

    Пєсков заявив, що не може коментувати мемуари екс-президента Франції

    Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков спростував інформацію про те, що глава РФ Володимир Путін погрожував президенту України Петру Порошенко на переговорах у 2015 році.

    Раніше ЗМІ оприлюднили цитати з книги екс-президента Франції Франсуа Олланда, який стверджує Путін погрожував Порошенкові «розчавити українську армію».

    Як повідомляє російське агентство ТАСС, Пєскова запитали, чи казав такі слова Путін Порошенкові. 

    «Ні. Я був практично на всіх переговорах, я не чув такої фрази», — заявив Пєсков, зазначивши, що не може підтвердити таке висловлювання.

    Пєсков додав, що не може коментувати мемуари екс-президента Франції.

    «Що стосується тверджень пана Олланда, то, оскільки я не читав і не знаю контексту, я не можу ніяк судити, що він мав на увазі, в якому контексті», — сказав Пєсков.

    Нагадаємо, 30 серпня українське видання «Тиждень.ua» оприлюднило цитати з книги екс-президента Франції Франсуа Олланда під назвою «Уроки влади».

    У своїй книзі Олланд писав, що під час переговорів лідерів «Нормандської четвірки» у Мінську в лютому 2015 року Путін сказав Порошенкові, що «розчавить» українську армію.

    «Порошенко з Путіним постійно підвищували голос один на одного. Російський президент був так рознервувався, що став погрожувати остаточно розчавити військо свого візаві. Це виказало, що російські війська на сході України є», — йдеться у книзі.

     

    Читайте також
    Петро Порошенко Росія армія Путін путінський режим агресія Україна президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ