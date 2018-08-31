У Кремлі кажуть, що не знають про погрози Путіна Порошенку



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Петро Порошенко та Владімір Путін під час зустрічі у 2014 році

Пєсков заявив, що не може коментувати мемуари екс-президента Франції

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков спростував інформацію про те, що глава РФ Володимир Путін погрожував президенту України Петру Порошенко на переговорах у 2015 році.

Раніше ЗМІ оприлюднили цитати з книги екс-президента Франції Франсуа Олланда, який стверджує Путін погрожував Порошенкові «розчавити українську армію».

Як повідомляє російське агентство ТАСС, Пєскова запитали, чи казав такі слова Путін Порошенкові.

«Ні. Я був практично на всіх переговорах, я не чув такої фрази», — заявив Пєсков, зазначивши, що не може підтвердити таке висловлювання.

Пєсков додав, що не може коментувати мемуари екс-президента Франції.

«Що стосується тверджень пана Олланда, то, оскільки я не читав і не знаю контексту, я не можу ніяк судити, що він мав на увазі, в якому контексті», — сказав Пєсков.

Нагадаємо, 30 серпня українське видання «Тиждень.ua» оприлюднило цитати з книги екс-президента Франції Франсуа Олланда під назвою «Уроки влади».

У своїй книзі Олланд писав, що під час переговорів лідерів «Нормандської четвірки» у Мінську в лютому 2015 року Путін сказав Порошенкові, що «розчавить» українську армію.

«Порошенко з Путіним постійно підвищували голос один на одного. Російський президент був так рознервувався, що став погрожувати остаточно розчавити військо свого візаві. Це виказало, що російські війська на сході України є», — йдеться у книзі.