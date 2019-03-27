У Кропивницькому стався вибух на автозаправці



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Вибух стався на газовій заправці на вулиці Київській Фото: gre4ka.info

Даних про постраждалих наразі немає

У Кропивницькому близько 20:00 у середу, 27 березня, стався вибух на газовій заправці на вулиці Київській.

Про це пишуть місцеві жителі у соцмережах.

Згодом, за інформацією очевидців, було чутно ще кілька вибухів.

Даних про постраждалих наразі немає.

На місці події працюють медики та рятувальники.

Подробиці вибуху встановлюються.

Мешканці мікрорайону Ковалівка повідомляють, що після вибухів почалась пожежа поблизу вулиці Київської, пише місцеве видання «Гречка».

Наразі на Ковалівці зникло світло. У сусідніх будинках вибуховою хвилею вибило вікна.