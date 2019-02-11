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    У Латвії чоловіка, який розмахував прапором СРСР, оштрафували на 20 євро

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    У Латвії чоловіка, який розмахував прапором СРСР, оштрафували на 20 євро
    Фото з відкритих джерел

    На момент вчинення проступку чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння (1,29 проміле)

    У Латвії суд Ризького району Юрмали наклав штраф у розмірі 20 євро на чоловіка, який на державне свято Латвії 18 листопада вимахував з вікна радянським прапором із серпом і молотом. Про це повідомляє Delfi.

    Будинок чоловіка знаходився поруч зі сценою, на якій проходили святкові заходи на честь проголошення Латвії.

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    На момент вчинення проступку чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння (1,29 проміле).

    Коли поліція подзвонила йому в двері, він спершу не відкрив, а при повторному візиті в грубій формі пояснив інспектору, що йому все одно, що думають про його дії інші: якщо захоче розмахувати прапором СРСР, то буде розмахувати.

    У Латвії заборонена символіка СРСР і нацистської Німеччини.

    Як повідомлялось, Національна рада з питань електронних засобів масової інформації Латвії (NEPLP) 31 січня ухвалила рішення на три місяці заборонити ретрансляцію програм російського телеканалу «Росія РТР» на території Латвії

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