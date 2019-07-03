У Литві оголосили надзвичайний стан через посуху



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Червень 2019 року в Литві став найспекотнішим за всю історію метеоспостережень

Влада Литви оголосила режим надзвичайного стану через тривалу посуху, у низці річок майже не залишилось води.

Про це повідомляє DW.

За словами міністра охорони навколишнього середовища Кестусіса Мажейка, фермери занепокоєні, що врожайність може знизитись до 50%. Також він наголосив, що пересихання річок загрожує екосистемі країни, флорі та фауні, а також судноплавству.

Майжейка додав, що ні в кого немає сумніву, що ця посуха є наслідком зміни клімату.

Червень 2019 року в Литві став найспекотнішим за всю історію метеоспостережень, 12 червня синоптики зафіксували рекордні 35,7 градусів тепла. На заході країни та у сусідній Латвії виникають пожежі.

Режим надзвичайного стану дозволить уряду Литви надавати державну підтримку аграріям, не порушуючи правила Євросоюзу