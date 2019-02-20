У Литві за підозрою в хабарництві затримали вісім суддів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Директор Служби спецрозслідувань Литви Жидрунас Барткус: очолювана ним служба проводить найбільшу в історії операцію

Суддів підозрюють в отриманні хабарів на суму від тисячі до 100 тисяч євро

Правоохоронні органи Литви затримали вісім суддів за підозрою в хабарництві, торгівлі правосуддям і зловживаннях повноваженнями.

Про це повідомляє портал DELFI.

Зокрема, затримані троє суддів Апеляційного суду Литви, суддя Верховного суду, а також судді Регіонального суду Вільнюса, Регіонального адміністративного суду Вільнюса, Адміністративного регіонального суду Каунаса та Окружного суду Вільнюса. Всі судді мали солідний досвід роботи і працювали у сфері від 24 до 32 років.

У Генпрокуратури Литви повідомили, що окрім суддів були затримані особи, зацікавлені в певних судових рішеннях, ті, хто давав хабарі та чинив інші злочини. Так, серед затриманих п’ять практикуючих адвокатів. Загалом затримали 26 людей.

Директор Служби спецрозслідувань Литви Жидрунас Барткус сказав, що очолювана ним служба проводить найбільшу в історії операцію, в ній беруть участь понад 100 співробітників служби. Він також повідомив, що є підозри в тому, що хабарі давалися за рішення як по адміністративних, так і по кримінальних і цивільних справах.

Затриманих підозрюють в отриманні хабарів на суму від тисячі до 100 тисяч євро. Загальна сума погоджених хабарів могла сягати 400 тисяч євро.

Служба спецрозслідувань провела обшуки у низці литовських міст – Клайпеді, Каунасі, Бірштонасі, Молетаї, Вільнюсі.

Генпрокурор Литви у зв’язку з останніми подіями анонсував перегляд справ, якими займалися затримані судді.

Президент Даля Грибаускайте відповідно до конституції підписала укази про позбавлення затриманих суддівського імунітету і дозволила їх переслідування. Також була призупинена дія останніх винесених затриманими судових рішень.