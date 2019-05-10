У Лондоні сталася стрілянина в мечеті



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У приміському районі Лондона - Ілфорд, сталась стрілянина у мечеті, через що поліції довелося оточити будівлю та заблокувати її. Як інф

Ніхто не постраждав, поліція охоронятиме мечеть протягом ночі

У приміському районі Лондона - Ілфорд, сталась стрілянина у мечеті, через що поліції довелося оточити будівлю та заблокувати її.

Про це повідомляє Daily Mirror із посиланням на міську поліцію Лондона.

Зазначається, що під обстріл потрапила мечеть «Семи королів« (Seven Kings Mosque). У ній саме зібралися віруючі для вечірньої молитви. Постріли здійснив невідомий чоловік із пістолета.

«Співробітники поліції перебувають на місці, де було зроблено постріли на вулиці Хай-роуд в «Семи королях«. Ніхто не постраждав. Значна присутність поліції збережеться протягом ночі«, - повідомили у поліції Лондона.

Наразі правоохоронці розшукують стрілка. При цьому поліція не розглядає даний інцидент як випадок тероризму.