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    У Львові поліцейського затримали на хабарі $1200 за відстрочку від призову до армії

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    У Львові поліцейського затримали на хабарі $1200 за відстрочку від призову до армії

    Патрульний обіцяв «вплинути» на посадових осіб обласного військкомату

    25 березня 2019 року за процесуального керівництва військової прокуратури Львівського гарнізону, слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові, за матеріалами та спільно з оперативними співробітниками Управління СБУ у Львівській області, задокументовано факт вимагання та отримання неправомірної вигоди інспектором батальйону одного з Управлінь патрульної поліції у Львівській області.

    Про це повідомляють у Військовій прокуратурі Західного регіону України.

    Установлено, що хабар у розмірі 1200 доларів США від призовника призначався за вплив на прийняття посадовими особами Львівського обласного військового комісаріату рішення про відстрочку від призову на строкову військову службу в Збройних силах України.

    Кошти виявлені та вилучені в повному обсязі під час проведення особистого обшуку лейтенанта поліції. Офіцера затриманого в порядку ст. 208 КПК України.

    На даний час проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії. За результатами їх проведення будуть вирішені питання щодо повідомлення поліціанту про підозру та звернення до суду з клопотаннями щодо обрання міри запобіжного заходу і відсторонення від займаної посади.

    СБУ США хабар
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