У Львові поліцейського затримали на хабарі $1200 за відстрочку від призову до армії



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Патрульний обіцяв «вплинути» на посадових осіб обласного військкомату

25 березня 2019 року за процесуального керівництва військової прокуратури Львівського гарнізону, слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові, за матеріалами та спільно з оперативними співробітниками Управління СБУ у Львівській області, задокументовано факт вимагання та отримання неправомірної вигоди інспектором батальйону одного з Управлінь патрульної поліції у Львівській області.

Про це повідомляють у Військовій прокуратурі Західного регіону України.

Установлено, що хабар у розмірі 1200 доларів США від призовника призначався за вплив на прийняття посадовими особами Львівського обласного військового комісаріату рішення про відстрочку від призову на строкову військову службу в Збройних силах України.

Кошти виявлені та вилучені в повному обсязі під час проведення особистого обшуку лейтенанта поліції. Офіцера затриманого в порядку ст. 208 КПК України.

На даний час проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії. За результатами їх проведення будуть вирішені питання щодо повідомлення поліціанту про підозру та звернення до суду з клопотаннями щодо обрання міри запобіжного заходу і відсторонення від займаної посади.