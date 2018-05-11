У Львові померла правнучка Івана Франка

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Надія Франко померла після тривалої тяжкої хвороби

Надія Франко була онукою молодшого сина Івана Франка

У Львові в четвер, 10 травня, після тривалої тяжкої хвороби померла Надія Франко - правнучка українського письменника Івана Франка. Про це повідомили співробітники музею Івана Франка в соцмережі Facebook.

Відзначається, що Надія Франко була онукою молодшого сина Івана Франка - Петра.

«З сумом повідомляємо, що після тривалої тяжкої хвороби 10 травня померла Надія Франко, правнучка Івана Франка, внучка його молодшого сина Петра. Надія завжди була близьким другом Музею Івана Франка. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким», - йдеться в повідомленні.

Поховають Надію Франко о 13:00 12 травня на Личаківському кладовищі у Львові.