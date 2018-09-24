У Львові стався напад на активістів, постраждалі важко травмовані



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Фото: Facebook Ірини Юзик

Один з постраждалих підключений до апарату штучного дихання, йому провели операцію

Анархістська організація «Чорний стяг» заявляє, що у Львові 23 вересня учасники ультраправих рухів напали на активістів організації та завдали важких ножових травм.

Про це Громадському повідомив представник «Чорного стягу» Антон Парамбуль.

Він заявив, що внаслідок нападу постраждали четверо активістів «Чорного стягу» — дві дівчини та двоє хлопців. За його словами, один із постраждалих хлопців — Сергій Господінін — дістав важку травму голови та ножове поранення в область грудної клітини.

За словами Парамбуля, нападники були «з ножами та молотками», хуліганів «було близько 20». «Напали на чотирьох хлопців та дівчат. Різали ножами та били молотками», — сказав активіст.

Парамбуль заявив, що розпізнав на декількох нападниках футболки з написом «Національний корпус». Також він наголосив, що дехто з нападників прикривав обличчя маскою, дехто — ні.

У соцмережі пишуть, що постраждалі активісти відомі тим, що «захищають парки, борються із незаконними забудовами».

Як повідомили Громадському у лікарні, куди доставили постраждалих, важко постраждалий Сергій Господінін підключений до апарату штучного дихання — йому провели операцію.

Речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська підтвердила напад на людей. Вона зазначила, що на місце інциденту виїжджали правоохоронці. Обставини нападу уточнюються.